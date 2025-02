Fidelis Andria-Nardò 1-0: le dichiarazioni post partita

Tre punti pesanti per la Fidelis Andrial che grazie alla rete di Fantacci su calcio di rigore regola il Nardò 1-0. “Era importante dare continuità alla vittoria contro l’Angri – le parole di Giuseppe Scaringella sponda Fidelis Andria -, la squadra ha interpretato bene la partita contro un avversario ostico come il Nardò. L’ingresso di Fantacci ci ha dato imprevidibilità e ha deciso anche la gara dagli undici metri, ma sono soddisfatto dell’apporto di Tedesco. Prossimo ciclo di partite? Non deve ingannare la classifica di Costa d’Amalfi e Manfredonia. In palio c’è anche la salvezza e saranno partite complicate”.

Nonostante la sconfitta, tanti aspetti positivi per Fabio De Sanzo sul fronte opposto: “In difesa siamo riusciti a reggere l’urto – commenta il tecnico granata -, poi quella leggerezza in occasione del calcio di rigore ci è costata cara. Ho recuperato D’Anna in extremis e abbiamo affrontato questa partita in emergenza, ma sono contento dell’atteggiamento dei miei. I Playoff? Non guardo la classifica. Dobbiamo pensare partita dopo partita”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author