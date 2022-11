Fidelis Andria-Monopoli, pari e patta: Bolsius risponde a Falbo

Condividi su...

ANDRIA – Pari e patta tra Fidelis Andria e Monopoli nel derby tutto pugliese della 12^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: finisce 1-1 al Degli Ulivi tra biancoazzurri e biancoverdi al termine di una partita equilibrata nella prima frazione e letteralmente dominata dai padroni di casa nella ripresa.

Doudou torna alla difesa a quattro schierando la squadra con un 4-3-1-2 e gettando nella mischia dal primo minuto Djibril sulla trequarti, Pancaro replica con il consueto 3-5-2 preferendo Starita a Fella in avanti. In cronaca. Nel primo tempo succede pochissimo. Nell’unico sussulto, di fatto, passano gli ospiti: al minuto 34 Viteritti crossa dalla destra, Milillo buca completamente l’intervento al centro dell’area e Falbo scarica un esterno sinistro preciso e potente che fulmina l’incolpevole Vandelli. E’ la rete del provvisorio 0-1, quella che manda il Gabbiano avanti all’intervallo.

Nella seconda frazione lo spartito cambia completamente. Pronti via e la Fidelis la raddrizza: è il minuto 50 quando Dalmazzi rinvia un pallone a casaccio in avanti trovando Bolsius all’interno dell’area; l’attaccante olandese si libera bene della pressione di un avversario e con il mancino insacca sul primo palo sotto l’incrocio. Il Degli Ulivi esplode, da quel momento è assolo federiciano. I ragazzi di Doudou sfiorano il bis prima al minuto 61 con una conclusione di Arrigoni dall’interno dell’area che si perde di poco a lato e poi al minuto 68 con una bella azione corale conclusa da Djibril su assist di Bolsius: blocca Vettorel. L’estremo difensore biancoverde si ripete quattro minuti dopo, questa volta con un autentico prodigio sul tentativo dalla distanza di Dalmazzi, mentre l’ultima chance del match capita al minuto 87 sui piedi di Orfei il cui destro al volo indirizzato in porta viene respinto in angolo da un difensore avversario. La contesa si chiude senza ulteriori spunti dopo quattro minuti di recupero.

I padroni di casa salgono a quota 8 punti ma sono nuovamente ultimi in solitaria in classifica, gli ospiti si arrampicano fino a quota 18 conservando la quinta posizione. Ritorno in campo fissato per il prossimo weekend, con lo scontro proibitivo sul campo del Crotone per la Fidelis e con il derby con il Foggia per il Monopoli.

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA 1

MONOPOLI 1

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Vandelli; Fabriani (26’ pt Ciotti), Dalmazzi, Milillo, Mariani; Candellori, Arrigoni, Paolini; Djibril (38’ st Hadziosmanovic); Sipos (27’ st Orfei), Bolsius (38’ st Pavone). A disp.: Zamarion, Graziano, Pinelli, Mercurio, Delvino, Zenelaj, Alba, Tulli. All.: Doudou.

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; De Santis, Drudi, Fornasier; Viteritti (34’ st Cristallo), Manzari (34’ st Vassallo), De Risio, Rolando (12’ s Bussaglia), Falbo; Montini (22’ st Fella), Starita. A disp.: Nocchi, Pinto, Bizzotto, Radicchio, Corti, Ahmetaj, Piarulli. All.: Pancaro.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco

RETI: 34’ pt Falbo (M), 5’ st Bolsius (FA)

AMMONITI: Arrigoni (FA), Rolando (M), Sipos (FA), Doudou (FA), Cristallo (M)