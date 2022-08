Adrea Arrigoni è un calciatore della Fidelis Andria. Centrocampista classe 1988 si è legato al club federiciano con un contratto biennale. Nella sua lunga carriera tra i professionisti vanta circa 450 presenze condite da 18 gol e 25 assist.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha vinto due volte il campionato di Serie C con le maglie di Ternana e Lecce. Nella stagione 2014/2015 ha conquistato anche la Coppa Italia di Serie C con la casacca del Cosenza. Negli ultimi tre campionati ha militato nel Teramo totalizzando circa 100 presenze e 6 gol (4 in quello passato).