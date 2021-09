Fidelis Andria | Matteo Di Piazza e’ idoneo e si allena con la squadra

MATTEO DI PIAZZA E’ TORNATO AD ALLENARSI CON I COMPAGNI DI SQUADRA. FERMO A CAUSA DI UN PROBLEMA AL CUORE DOPO VARI ACCERTAMENTI PRESSO LE CLINICHE DI CAVA DEI TIRRENI HA OTTENUTO L’ IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA E DUNQUE DA OGGI RIPRENDE LA PREPARAZIONE CON LA FIDELIS. IL BOMBER EX CATANZARO PERO’ NON SARA’ A DISPOSIZIONBE DA SUBITO NON AVENDO SULLE GAMBE LA PREPARAZIONE PRE CAMPIONATO. CI VORRA’ CIRCA UN MESE PER RECUPERARE LA CONDIZIONE. COMUNQUE UNA BUONA NOTIZIA PER IL CLUB FEDERICIANO.