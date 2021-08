Fidelis Andria | Matteo Di Piazza è ad un passo: c’è l’accordo

Matteo Di Piazza è ad un passo dalla Fidelis Andria. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione , l’attaccante ex Catanzaro e Catania, ormai una garanzia in Serie C, ha trovato in queste ore un accordo con il club del presidente Aldo Roselli. Le parti nella giornata di oggi si sono definitivamente avvicinate: ormai la trattativa è praticamente a un passo dalla chiusura. Si attende nel week-end o al massimo lunedì l’annuncio ufficiale dell’attaccante.