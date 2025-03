Fidelis Andria-Manfredonia 0-0, Scaringella: “Penalizzati da arbitro e terreno”

Non nasconde la rabbia Giuseppe Scaringella al termine di Fidelis Andria Manfredonia 0-0: “Abbiamo creato tante occasioni da gol – le parole del tecnico -, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Noi penalizzati anche da alcune scelte dell’arbitro, oltre che del terreno di gioco. Serie C? Ci crediamo. Non abbiamo sfruttato al meglio il pareggio tra Casarano e Nocerina, ma ci siamo. Questa è una squadra formata da uomini veri e ci proveremo fino alla fine”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author