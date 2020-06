Fidelis Andria | Maiuri, Panarelli e Laterza in lizza per la panchina

Condividi

Caselle ancora vuote in casa Fidelis dopo gli addii o forse gli arrivederci rivolti all’allenatore Giancarlo Favarin e al direttore sportivo Fabio Moscelli. Riccardo Di Bari e’ in pole position per il ruolo di dirigente negli ultimi tempi sta raggiungendo spesso Andria e non solo per motivi legati alla sua residenza e se per il ruolo di ds sembra che il profilo sia proprio quello di Di Bari, per il ruolo di allenatore si parla ancora di papabili. Tre sono i nomi in lizza: Enzo Maiuri contrattualmente legato al Sorrento fino al prossimo 30 giugno, vecchia conoscenza dei tifosi del Taranto, cosi’ Luigi Panarelli che il Taranto lo ha allenato fino a 3 mesi e mezzo fa. Anche lui sarebbe entrato nel mirino della società federiciana che contemporaneamente sta pensando anche all’allenatore del Fasano Giuseppe Laterza, che quest’ anno ha fatto davvero divertire i tifosi del Faso con uno spavaldo 4-3-3. In realtà i profili un po’ si somigliano, perché a parte il valore della squadra da cui provengono tutti e tre possono ritenersi soddisfatti del lavoro svolto. Difficilmente si sentirà parlare male un tifoso tarantino di Panarelli, perché i problemi del club rossoblu’ non sono certo imputabili alla guida tecnica e il fatto stesso che nella contestazione che ancora attraversa la città dei due mari non venga mai menzionato l’ allenatore, la dice lunga. Enzo Maiuri ha fatto parlare un po' campano la vetta della classifica del girone H di serie D. Perché tra Foggia, Bitonto, Cerignola, Casarano e Taranto il Sorrento di Maiuri era l’ unica voce fuori dal coro pugliese. Giuseppe Laterza poi ha stupito tutti soprattutto nel girone di andata e solo questo Covid 19 ha guastato i piani della conquista della Coppa Italia fasanese. Insomma la lista azzurra made in Fidelis non è affatto male. Si attende intanto la fumata bianca per il ruolo di ds.