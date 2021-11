ANDRIA – Porte girevoli in casa Fidelis Andria dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo. Ormai la societa’ federiciana prova ad aggiungere e togliere ingredienti per far insaporire la minestra. Ha rescisso il contratto il classe 2000 Alessandro Avantaggiato, attaccante che non ha trovato spazio ne’ con Panarelli che lo ha voluto anche in serie C e ne’ con Ginestra. Il bomber leccese si avvicinera’ a casa perche’ indossera’ la maglia del Casarano. Operazione che sta gestendo la societa’ in attesa che venga ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo: si tratterebbe del 53 enne Pasquale Logiudice ex Catanzaro, ma anche ex calciatore della Fidelis Andria fino all’ ultimo biennio degli anni 90. Entro il fine settimana ci sara’ l’ufficialita’ del club che nel frattempo sta pensando ad un altro ex Catanzaro per rinforzare la mediana: si tratterebbe di Francesco Urso vecchia conoscenza dei tifosi del Matera. Il calciatore arriverebbe in prova prima eventualmente di essere tesserato. Insomma continuano gli esperimenti in terra federiciana, sperando che prima o poi si trovi la quadra per schiodarsi dall’ ulimo posto in classifica.