Fidelis Andria: Lamorte pronto a rilevare il club, esercitato il diritto di prelazione

Situazione societaria in evoluzione in casa Fidelis Andria. Dopo l’annuncio da parte dell’attuale socio di maggioranza, Giuseppe Di Benedetto, relativo alla messa in vendita del club, non sono tardate ad arrivare le manifestazioni di interesse nei confronti della storica compagine pugliese.

Pietro Lamorte ha formalmente comunicato la sua intenzione di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisizione delle quote societarie attualmente detenute da Di Benedetto. L’operazione, che avverrà al prezzo concordato tra le parti, sarà perfezionata tramite un mandato conferito al notaio Federico Leva, il quale avrà il compito di curare gli aspetti giuridici e formali della transazione.

