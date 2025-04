Fidelis Andria: Lamorte cede quote, Vallarella sempre più vicino

Svolta societaria sempre più vicina in casa Fidelis Andria. Dopo l’appello lanciato durante la sua conferenza stampa, Pietro Lamorte avrebbe informato tutte le parti in causa – tramite una pec inviata anche al proprio notaio di fiducia, Federico Ieva – l’intenzione di procedere con la cessione delle quote da lui detenute nelle società Uniti per la Fidelis Srl e Fidelis Andria 2018 Srl.

Lamorte resta in attesa di un urgente riscontro, sempre a mezzo PEC, dal dimissionario Giuseppe Di Benedetto e Michele Montuori, per operare in trasparenza. Lo stesso Laporta ha aperto alla possibilità di valutare una procura legale nel caso non si riuscisse a concludere l’iter prima del 5 maggio, dal momento che il 6 e 7 non può garantire una presenza fisica per impegni di lavoro.

Lamorte ha chiesto al notaio Ieva di predisporre l’atto per la cessione del 100% delle quote di Uniti per la Fidelis Srl in favore di Luca Vallarella, pronto a subentrare e già designato per assumere l’incarico di amministratore unico di entrambe le società.

