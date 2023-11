Fidelis Andria, la società valuta la posizione di Farina

Ore di riflessione in casa Fidelis Andria dopo la pesante sconfitta col Gallipoli. La società starebbe pensando seriamente ad un cambio in panchina. La posizione di Francesco Farina, dunque, sarebbe in bilico. Sondaggi in corso per i possibili sostituti: piacciono De Candia e Ferraro.

