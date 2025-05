Fidelis Andria, la rinascita passa da Vallarella e dall’imprenditoria locale

Riparte dalle proprie radici la Fidelis Andria. Il passaggio di consegne avvenuto in settimana ha chiuso definitivamente l’era Di Benedetto, aprendo le porte del club a Luca Vallarella e a una nuova gestione tutta andriese. In un momento di forte difficoltà, i segnali più importanti sono arrivati dalle istituzioni e ad inaugurare il nuovo corso ci ha pensato la Sindaca Giovanna Bruno, che ha ricevuto squadra e dirigenza a Palazzo di Città. “Ci tenevo tanto – ha dichiarato la Sindaca di Andria Giovanna Bruno – ad accogliere squadra e dirigenza in una stagione che ricorderemo in particolare. Un anno di emozioni dal punto di vista calcistico e un anno di tensioni dal punto di vista societario. Abbiamo lavorato per evitare scenari peggiori”.

Tra le priorità del nuovo corso, la volontà di ottenere in tempi brevi le liberatorie dai calciatori e iniziare un percorso concreto per abbattere un debito che supera di poco i due milioni di euro. “Dobbiamo concludere nel migliore dei modi la stagione – le parole di Vallarella – e successivamente saldare tutte le pendenze in corso. Fare una manovra di sovraindebitamento, così da abbattere un po’ la debitoria e programmare il futuro”.

