Fidelis Andria | Interrotto il rapporto di collaborazione con Favarin

Con la salvezza ormai acquisita dopo le decisioni del Consiglio Federale la Fidelis Andria prende la prima decisione: il club federiciano ha da poco deciso di interrompere il rapporto di di collaborazione con il tecnico Giancarlo Favarin e con il suo secondo Giovanni Langella in vista dell’apertura della nuova stagione agonistica 2020-2021. La dirigenza azzurra, come di consueto ha augurato l’in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera ad entrambi. Dunque nei prossimi giorni si potrebbe conoscere il nome del nuovo allenatore