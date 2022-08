La Fidelis Andria ha raggiunto l’accordo per l’ingaggio, a titolo definitivo, di Alessandro Dalmazzi, difensore classe 1994. Nato a Orbetello, nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Campobasso, con Cudini allenatore. totalizzando circa 60 presenze in Serie D e 30 in C. Dotato di grande forza fisica e ottima qualità, si aggreghato al gruppo.