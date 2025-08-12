Fidelis Andria, in arrivo Giardino dal Parma

Rinforzo in vista tra i pali per la Fidelis Andria. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club federiciano potrebbe presto accogliere Andrea Giardino, estremo difensore classe 2008. Di proprietà del Parma, Giardino approderà in Puglia con la formula del prestito. Il giovane portiere sarà a disposizione del tecnico Scaringella nel campionato di Serie D 2025/26.
