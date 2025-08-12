12 Agosto 2025

Fidelis Andria, in arrivo Giardino dal Parma

Lorenzo Ruggieri 12 Agosto 2025
Rinforzo in vista tra i pali per la Fidelis Andria. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club federiciano potrebbe presto accogliere Andrea Giardino, estremo difensore classe 2008. Di proprietà del Parma, Giardino approderà in Puglia con la formula del prestito. Il giovane portiere sarà a disposizione del tecnico Scaringella nel campionato di Serie D 2025/26.

