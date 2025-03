Fidelis Andria, il saluto di Kragl: “Scelta inevitabile”

Nella giornata di ieri, è stato ufficializzato il ritorno di Oliver Kragl al Trapani. Il calciatore tedesco, infatti, è tornato in Sicilia dopo la parentesi con la maglia della Fidelis Andria, con cui ha disputato 25 partite condite da 8 gol. Attraverso i propri canali social, Kragl ha voluto salutare la piazza federiciana con un messaggio:

“Ciao Andria ….

Breve ma intenso ….

Non so che dire, dove iniziare o meglio non dire niente !

Voglio ringraziare tutta la mia squadra che grazie a loro potevo andare avanti finché potevo … abbiamo avuto alti e bassi e sono fiero di averlo affrontato con questi ragazzi !

Un gruppo sano e di bravissimi ragazzi ….

Grazie al mister Scaringella, Matteo, Marinacci, Prof Claudio, Prof Luca Modric, gli Physiotherapisti, Ds Califano, teammanager Carlo e Sandro !!…

Tutti persone per bene e in gamba quelli non nominati voi sapete perché ….

Mister grazie tanto per tutto quello che hai fatto per questa squadra e per me personalmente … sei una grandissima persona e mister ( lo dicono i numeri per quelli che pensano di essere un mister )

mi dispiace di averti lasciato lo dico con tutto il cuore ….

Ultimo ringrazio va ai tifosi che mi hanno fatto sentire dal primo secondo uno di loro … dico scusa che sono andato via ma era una scelta inevitabile !!! Non aggiungo altro …

Grazie andria e grazie ai tifosi …

Voi meritate una società VERA con un progetto ben fatto per ritornare dove meritate per la piazza che siete”.

