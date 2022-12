Fidelis Andria: Fernandez nuovo ds, è fatta

Condividi su...

Mariano Fernandez alla Fidelis Andria, è fatta. È arrivato anche l’annuncio ufficiale. Per il direttore sportivo argentino si tratta di un ritorno in Puglia. 44 anni, Fernandez ha iniziato la carriera da diesse nel Matera, poi esperienze a Cerignola e Milano City prima di approdare alla Virtus Francavilla dove è rimasto in carica dal 2018 al 2021.

Nella passata stagione l’approdo a Viterbo, a gennaio, con la salvezza conquistata in Serie C fino alla risoluzione del contratto qualche settimana fa. Il nuovo Direttore sportivo Fidelis sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni, ma è già al lavoro al fianco di dirigenti e staff tecnico biancazzurro.