Fidelis Andria, Fantacci: “Il campionato è ancora aperto”

Entra nel vivo la lotta per il primo posto nel Girone H di Serie D. Martina, Nocerina e Fidelis Andria inseguono il Casarano capolista. I federiciani, in particolare, si sono resi protagonisti di una rimonta che li ha condotti fino al secondo posto. Una stagione commentata così da Tommaso Fantacci, attaccante della formazione di Scaringella: “Siamo partiti male ma ci siamo ripresi bene. Abbiamo avuto qualche piccolo passo falso ma ragioniamo partita dopo partita per restare aggrappati al Casarano. Ritengo che i salentini abbiano dimostrato di essere più continui rispetto alle altre, almeno fino ad ora. Il campionato è sempre aperto. I compagni di squadra? C’è tanta stima tra di noi, cerchiamo sempre di darci una mano e mi trovo veramente bene con i miei compagni. Anche grazie a loro quest’anno sono più prolifico. Il pubblico? I tifosi sono un fattore importante”.

