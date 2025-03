Fidelis Andria, esplode il malcontento dei tifosi nei confronti di Di Benedetto

Non ci stanno i tifosi dell’Andria. Gli striscioni apparsi in città hanno un solo destinatario, ovvero il presidente Giuseppe Di Benedetto. Il malcontento cresce, alimentato dagli ultimi deludenti risultati della Fidelis, capace di raccogliere appena un punto nelle ultime tre gare. La piazza insorge, ma dalla società per ora nessuna reazione.

