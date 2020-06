Fidelis Andria | Ecco la strategia di Maria Assunta Pintus e Di Bari

Condividi

“PENSO SOLO AL FOGGIA”, HA SBRIGATO COSì LA PRATICA FIDELIS ANDRIA MARIA ASSUNTA PINTUS ATTUALE SOCIA DEL CLUB ROSSONERO QUANDO LE HANNO CHESTO DEL SUO EVENTUALE INTERESSAMENTO PER LA SOCIETA’ FEDERICIANA. CERTO BISOGNERA’ VEDERE COME ANDRA’ A FINIRE CON FELLECA SUO SOCIO, MA SICURAMENTE NON SUO AMICO DOPO LE CONTINUE STOCCATE DELL’ ULTIMO MESE E MEZZO. IL FATTO CHE TRA I DUE NON SCORRA BUON SANGUE E’ NOTO A TUTTI COSI’ COME E’ NOTO CHE LA PRIORITA’ DELL’IMPRENDITRICE SARDA E’ QUELLA DI RESTARE A FOGGIA MA CON UN POTERE DIVERSO. SE QUESTO BRACCIO DI FERRO DOVESSE CONCLUDERSI CON UNA VITTORIA DI FELLECA L’IPOTESI FIDELIS ANDRIA C’E’ ECCOME. PERCHE’? PERCHE’ SAREBBE LO STESSO RICCARDO DI BARI PROSSIMO DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB AZZURRO A CORTEGGIARE LA PINTUS CALCISTICAMENTE PARLANDO COSI’ COME STA GIA’ FACENDO. INIZIARE UN CICLO AD ANDRIA INSIEME MAGARI PORTANTO FORZE FRESCHE IN TERMINI ECONOMICI ALLE CASSE ANDRIESI. SE QUESTA STRATEGIA DOVESSE VENIR FUORI UFFICIALMENTE E’ CHIARO CHE IL SUO POTERE CONTRATTUALE RISPETTO ALLA TRATTATIVA CON FELLECA SAREBBE INFERIORE E QUINDI E’ GIUSTO CHE IN QUESTO MOMENTO LA PINTUS SMENTISCA L’APPRODO ANDRIESE IN UNA DELLE PARTITE A SCACCHI PIU’ INTERESSANTI DEL CALCIO PUGLIESE CHE VEDE A QUESTO PUNTO COINVOLTI I TIFOSI FOGGIANI E QUELLI ANDRIESI.