Fidelis Andria e Martina non si fanno male: 0-0, appuntamento ai playoff

Poche emozioni e tanto agonismo al “Degli Ulivi”, tra Fidelis Andria e Martina termina 0-0 in quello che, di fatto, si è rivelato un assaggio in vista delle semifinali playoff: i federiciani sprecano l’occasione di scavalcare gli itriani nello scontro diretto, il Martina resta a +3 e conquista aritmeticamente il terzo posto con un turno d’anticipo, stesso vale per la Fidelis che certifica il proprio piazzamento in quarta posizione.

Le due squadre si ritroveranno in semifinale playoff al “Tursi” di Martina Franca.

