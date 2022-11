Condividi su...

“La sfida con il Giugliano è fondamentale per noi, possiamo dare una svolta al nostro campionato. Sarà un luogo comune, ma noi ragioniamo di partita in partita, non pensando al futuro e dimenticando subito il passato”. Così Diaw Doudou, allenatore della Fidelis Andria, alla vigilia del match con il sempre più sorprendente Giugliano. Di seguito, l’intervista completa.