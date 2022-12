Condividi su...

AVELLINO – Mister Doudou Diaw commenta così il ko della Fidelis Andria contro l’Avellino: “C’è rammarico per l’opportunità sprecata nel finale – ha detto – ottima gara nel primi tempo da parte nostra ma se dicessi quello che penso…mi squalificherebbero. Preferisco mantenere i nervi saldi. Continuiamo a lavorare perché i ragazzi hanno dato tutto. Subiamo dei torti arbitrali io non ci sto, se non la Lega che sia la società allora a fare qualcosa in tal senso. Non può esserci sempre un arbitraggio che non va bene. Mi riferisco ad esempio al gol preso, c’era un fuorigioco vistoso. Poche ammonizioni anche per i nostri avversari. Salvo naturalmente la prestazione complessiva. Ai tifosi dico di continuare così e di sostenerci. Fase offensiva? L’impegno c’è ma spero in rinforzi in tal senso sul mercato”.