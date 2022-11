Condividi su...

“Con il Monterosi è uno scontro diretto. Mentalmente e fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato anche a Crotone, però i punti ci servono come l’ossigeno. Per noi comincia un mese delicato, che può segnare la svolta per il nostro campionato. Ma se penso al Giugliano o alla Turris, perdo di vista il match con il Monterosi che, a oggi, è sicuramente il più importante”. È l’analisi di Diaw Doudou, tecnico della Fidelis Andria.