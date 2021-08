Fidelis Andria, doppio colpo: ecco Giovanni Di Noia e il portiere Dini

La Fidelis Andria batte il doppio colpo: Giovanni Di Noia e Andrea Dini. Il Direttore sportivo dei federiciani Alessandro Degli Esposti si assicura due calciatori importanti per puntellare ulteriormente la rosa di mister Panarelli, che già può contare su diversi elementi di esperienza. Per la mezz’ala barese non c’è bisogno di una presentazione troppo dettagliata, classe 94, cresce nel settore giovanile del Bari prima di fare l’esordio con i grandi al Pontedera e Matera in Serie C. Poi il ritorno al Bari in Serie B e di lì il girovagare in Italia: Ternana, Cesena e Chievo Verona in Serie B sempre da protagonista. Lo scorso anno il ritorno in Serie C con la maglia del Perugia.

Insomma, un vero colpaccio per il centrocampo della Fidelis Andria che si assicura un calciatore che può vantare già più di cento presenze in Serie B. A questo si aggiunge il portiere Andrea Dini, classe 96, che arriva dal Parma. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Padova con otto presenze nella regular season e sei nei play-off di Serie C, prima ha vissuto le esperienze con Trapani e Avellino sempre nella terza serie italiana. A poche ore dall’esordio, la Fidelis Andria pone altri due tasselli importanti per una squadra che sicuramente si toglierà non poche soddisfazioni.