Fidelis Andria: difesa blindata con Luigi Maria Sorgente

La Fidelis Andria ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Luigi Maria Sorgente. Classe 2004, rappresenta un nuovo tassello per il reparto arretrato biancazzurro in vista della prossima stagione. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari, dove ha militato fino alla categoria Under 15, ha proseguito la sua formazione nelle file del Monopoli. Ha vestito anche le maglie del Lecco e, nell’ultima stagione, quella dell’Arconatese.

