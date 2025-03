Fidelis Andria, Di Benedetto risponde alla Sindaca: convocata conferenza stampa

Dopo l’invito alla chiarezza della Sindaca Bruno, che con un comunicato stampa aveva sottolineato come “La Fidelis Andria sia un patrimonio della città”, non si fa attendere la risposta del presidente della squadra pugliese, Giuseppe Di Benedetto. Quest’ultimo, infatti, ha convocato una conferenza stampa che si terrà oggi, 20 marzo, alle ore 17:30, presso lo stadio ‘Degli Ulivi’. La conferenza rappresenta un’occasione per il presidente di chiarire la posizione del club in merito alla situazione attuale e rispondere alle recenti dichiarazioni della Sindaca, cercando così di fare luce su un tema che sta suscitando l’interesse e la curiosità della cittadinanza.

