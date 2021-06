Fidelis Andria | Degli Esposti è il nuovo direttore sportivo

La Fidelis Andria, società che milita nel girone H di serie D, finalista dei playoff ha raggiunto l’accordo con Alessandro Degli Esposti che rivestirà il ruolo di direttore sportivo. Reduce dalla meritata quanto sofferta salvezza con la Sassari Torres nel girone G, il dirigente umbro ha già lavorato in Puglia con il Cerignola e con il Bitonto dove però non ha iniziato la stagione per scelta personale. Domani la firma con la società federiciana e la presentazione allo Stadio Degli Ulivi alle ore 18.00. Nell’occasione ci sarà anche il tecnico Panarelli.