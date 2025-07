Fidelis Andria, dal Varese ecco Zakaria Daqoune: è ufficiale

Ancora un’ufficialità in casa Fidelis Andria: dopo Tagliarino, Marquez, Allegrini, Sorgente, Taurino, Trombino, ecco anche Zakaria Daqoune, centrocampista marocchino classe 2000 reduce da un’esperienza al nord in forza al Varese.

IL COMUNICATO DELLA FIDELIS ANDRIA

La Fidelis Andria è lieta di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Zakaria Daqoune. Classe 2000, il centrocampista nato a Rabat (in Marocco) lo scorso campionato ha vestito la maglia del Varese Football Club, collezionando 34 presenze e 1 assist. Nelle quattro stagioni precedenti al Varese si è consolidato nel Bra Calcio. A centrocampo è garanzia di qualità: vanta più di 200 presenze in Serie D. Ti diamo il benvenuto in casa Fidelis, Daqoune!

