Da una corazzata all’altra: dopo il Catanzaro, sul cammino della Fidelis Andria c’è il Pescara che viaggia spedito in classifica ed è intenzionato a non perdere altro terreno dalla coppia di testa. È stata una settimana difficile per la Fidelis, come conferma Mirko Cudini alla vigilia del match dell’Adriatico-Cornacchia: “Quando perdi 4-0 in casa, anche se con il Catanzaro, il morale è inevitabilmente basso, ma ci siamo comunque allenati con impegno e concentrazione. Il Pescara è attrezzato per un campionato di vertice, anche se in casa ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. È una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi potrebbe essere la nostra partita ideale, che dovremo interpretare con cattiveria e determinazione”