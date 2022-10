”Nei primi venti minuti abbiamo limitato molto il Pescara, provando a metterlo in difficoltà soprattutto sugli esterni. Non siamo stati incisivi e bravi nel creare i presupposti per sbloccarla e alla prima occasione siamo stati castigati dalla loro qualità. Il gol ci ha scombussolato i piani, andare sotto in questo momento è come un macigno”. È l’analisi di Mirko Cudini, allenatore della Fidelis Andria, dopo il ko di Pescara.