Fidelis Andria | Consegnata la documentazione per il ripescaggio in Serie C

La Fidelis Andria ha appena provveduto a consegnare a Roma e Firenze tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione alla prossima Lega Pro. Un grande lavoro incessante sino ad ora da parte della società per mettere insieme tutta la documentazione necessaria con tutte le incombenze economiche, tecniche e giuridiche da completare in praticamente dieci giorni. “E’ stata davvero dura – spiega il Presidente della Fidelis Aldo Roselli – sono stati dieci giorni di grande attività e fermento per cercare di farci trovare pronti alla data di oggi e provare a coltivare sino all’ultimo un sogno per la Fidelis e tutti i tifosi biancazzurri”.

Dal Presidente, Vice Presidente, Presidente Onorario, a tutti i quadri dirigenziali e collaboratori, passando per il fondamentale ruolo dell’amministrazione comunale e in particolare del Sindaco Giovanna Bruno in prima persona, hanno profuso un impegno importantissimo per cercare di portare a casa questo primo risultato.