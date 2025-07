Fidelis Andria, che colpo: ufficiale l’ingaggio di Facundo Márquez dalla Nocerina

Adesso è ufficiale: colpo della Fidelis Andria, che si aggiudica le prestazioni di Facundo Agustin Márquez, attaccante argentino classe 1993, lo scorso anno in forza alla Nocerina. Dopo aver messo a segno 15 gol complessivi in rossonero tra regular season, playoff e coppa, l’ex Sestri Levante è pronto a vestire la casacca biancazzurra per la propria prima esperienza pugliese.

IL COMUNICATO DELLA FIDELIS ANDRIA

La Fidelis Andria comunica di aver chiuso l’accordo per le prestazioni sportive di Facundo Agustin Márquez, attaccante argentino classe 1993. Il “Facu”, originario di Mar del plata, è stato al centro di numerose richieste da parte di club appartenenti alla massima serie dilettantistica. La scorsa stagione in serie D ha collezionato 36 presenze, 15 gol e 5 assist indossando la maglia della Nocerina. Precedentemente ha militato nelle squadre di Ghivizzano Borgoamozzano e Albenga 1928. La punta centrale assumerà un ruolo chiave nella rosa dei giocatori biancazzurri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author