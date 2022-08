(Di Domenico Brandonisio) Amichevole equilibrata e frizzante nei minuti finali. Ma la Fidelis Andria vince e strappa applausi davanti al pubblico del Degli Ulivi: finisce 3-2 la sfida contro un Casarano che pure ha dato filo da torcere. Tanti i volti nuovi soprattutto per la squadra di Cudini, che subito propone Arrigoni dal 1′.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 32′, ci pensa Paolini. Traversone da sinistra, e palla in mezzo prima allontanata ma sulla sfera si fa trovare pronto il numero 7 che non sbaglia. 1-0. Ritmi bassi, ma le occasioni per le serpi comunque non mancano. La rete del pareggio arriva però soltanto nella ripresa, precisamente al 74′: serie di scambi rapidi ravvicinati in area federiciana, a finalizzare in rete ci pensa il neo entrato Dellino che lascia il segno a soli due minuti dal suo ingresso in campo. 1-1. Pareggio che dura soltanto fino al 77′: è ancora Paolini, stavolta con uno scambio ravvicinato con Candellori a sorprendere Carotenuto per il 2-1. Il tris arriva all’89’: cross da sx di Pinelli che insiste e va sul fondo, al volo Orfei tenta la conclusione, palla schiacciata e rete gonfiata. Nel finale accorcia ancora le distanze la squadra di Costantino: al 92′ è Gatto a timbrare il cartellino su assist di Garcia. Al triplice fischio applausi per tutti.