Fidelis Andria, Califano rilancia: “Piazza ambiziosa, progetto serio”

ANDRIA – La Fidelis Andria riparte con rinnovata fiducia e lo fa puntando ancora su Gianni Califano. Il direttore sportivo è stato confermato alla guida dell’area tecnica dal presidente Luca Vallarerella, che ha scelto di dare continuità a un progetto in costruzione, sia dal punto di vista societario che tecnico. Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Califano parla della scelta di Andria:

«Ringrazio chi ha creduto in me – ha dichiarato Califano – è un incarico di grande responsabilità. Andria è una piazza di spessore e vogliamo costruire qualcosa di serio e duraturo».

La nuova stagione si apre quindi sotto il segno della stabilità e di un’identità ben chiara: dare valore alla città, ai tifosi e a chi ha portato avanti il club anche nei momenti più difficili. «Lo scorso anno ho trovato persone che si sono spese tantissimo, anche rinunciando a parte degli stipendi. Questo ha lasciato il segno», ha sottolineato il ds.

Tecnico in arrivo, Banse il primo colpo

Nei prossimi giorni sarà annunciato il nuovo allenatore, mentre sul fronte mercato si registra il probabile arrivo dell’esterno offensivo Aldo Banse (ex Gravina). «Abbiamo già alcune valutazioni in corso, anche su altri profili – spiega Califano – ma vogliamo scegliere con calma: non possiamo permetterci errori».

Più responsabilità, più progettualità

Rispetto alla scorsa stagione, aumentano responsabilità e ambizioni. «Siamo davanti a un progetto nuovo, che dovrà essere ben chiaro fin da subito. I calciatori che verranno dovranno sposarlo totalmente», ha aggiunto il direttore sportivo.

Per coinvolgere ancora di più la città, è stata istituita un’associazione dedicata ai tifosi, con l’obiettivo di creare una base solida e partecipata. «C’è fermento attorno alla Fidelis, anche grazie a un gruppo di imprenditori locali che ha già mostrato interesse. Siamo pronti a metterci in gioco, ma servirà il sostegno di tutti».

