Fidelis Andria, Califano: “Ancora più emozionato, Scaringella? Ci incontriamo domani”

Riparte nel segno della continuità la Fidelis Andria: Gianni Califano sarà ancora il direttore sportivo biancazzurro. Il presidente Vallarella non ci ha pensato due volte a confermare l’ex dirigente di Livorno e Monza: “Abbiamo pensato solo a Califano come direttore sportivo. È stato abile nel gestire tutte le situazioni più complicate nella scorsa stagione e meritava la nostra fiducia”.

Una doppia responsabilità per Califano, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nel passaggio da Di Benedetto a Vallarella: “Sono emozionato – le sue parole – più della scorsa stagione. Rivedere gente con cui ho condiviso un percorso importante fa sempre piacere, soprattutto per le tante difficoltà che abbiamo superato insieme. Non posso che ringraziare il presidente Vallarella per la fiducia. Io in primis condivido la linea della società di puntare sul territorio. Cerchiamo giocatori pronti a identificarsi in questo popolo magnifico che ha una passione viscerale per questi colori. Mister Scaringella? Ci incontreremo domani e in questi giorni, comunque, abbiamo parlato. Ci prenderemo tutti la tempistica necessaria per fare la miglior scelta possibile”. Novità, intanto, anche sul fronte calciomercato: sarà Aldo Banse il primo colpo in entrata della Fidelis Andria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author