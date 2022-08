ANDRIA – Un nuovo regista per Cudini. Andrea Arrigoni sarà il rinforzo di centrocampo per la Fidelis Andria.

Classe 1988, oltre 350 partite nel campionato di Serie C, proviene dal Teramo, dove lo scorso anno ha giocato alle dipendenze del direttore sportivo Sandro Federico collezionando 35 presenze e 4 reti centrando la salvezza senza passare dai playout. Nel suo passato già un’esperienza in Puglia, con la maglia del Lecce, con cui ha vinto il campionato di Serie C 2017/2018, chiuso con 36 presenze e 7 assist. Arrigoni non è l’unico colpo in chiusura. Fabio Delvino potrebbe diventare presto un nuovo giocatore della società federiciana. In dirittura d’arrivo lo scambio con la Virtus Francavilla, che in cambio riceverà Fois, esterno sinistro classe 2002 prelevato a inizio estate. Non continuerà ad Andria neanche l’avventura di Lorenzo Sorrentino. L’attaccante, decisivo nella sfida salvezza contro la Paganese, si trasferirà alla neopromossa Gelbison.