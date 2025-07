Fidelis Andria, Allegrini: “Sono felice di essere tornato”

Giacinto Allegrini, da poco tornato alla Fidelis Andria, ha espresso tramite i social della società pugliese, tutta la sua soddisfazione per il ritorno nella squadra biancazzurra:

“Sicuramente è un ritorno voluto, cercato da tanto tempo, perché dopo essere stato qui per tre stagioni, ho anche vinto. Non ho esitato ad accettare la chiamata del direttore. Sono felice di tornare in questa piazza e il fatto che la società sia stata affidata a gente andriese, secondo me, è un punto a nostro favore che potrà portare a una nuova sfida.”

