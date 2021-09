Fidelis Andria | Alcibiade e Laverone i nomi per la difesa

Raffaele Alcibiade e Lorenzo Laverone i nomi che la Fidelis Andria starebbe per portare a casa dal mercato degli svincolati. Difensore centrale classe 1990 il primo, che ha concluso la scorsa stagione alla Juventus Under 23 ma che conta anche esperienze all’estero in Ungheria, terzino destro il secondo, reduce dalla vittoria del campionato con la maglia dalla Ternana. Rappresenterebbe un’alternativa a Benvenga a destra nel 3-5-2 di Panarelli