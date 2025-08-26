Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione

La Fidelis Andria ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Carmine Giorgione. Classe 1991, il centrocampista nella passata stagione ha vestito la maglia del Giugliano, dopo un lungo percorso con l’Albinoleffe, squadra con cui ha giocato per sette anni consecutivi in Serie C.
Con oltre 400 presenze nei campionati professionistici, Giorgione porta alla Fidelis un bagaglio importante di esperienza e solidità in mezzo al campo.
potrebbe interessarti anche
Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio
Virtus Francavilla, tra i pali in arrivo il promettente Cutrona
Foggia, in arrivo Byar dal Bologna
Foggia, si pensa al ritorno di Petermann
Taranto, Di Bari: “Per Jallow siamo a buon punto”
Lecce | Perez e Ndaba si presentano: “Che bella la Serie A, qui per dare una mano”