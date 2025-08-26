Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione

La Fidelis Andria ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Carmine Giorgione. Classe 1991, il centrocampista nella passata stagione ha vestito la maglia del Giugliano, dopo un lungo percorso con l’Albinoleffe, squadra con cui ha giocato per sette anni consecutivi in Serie C.

Con oltre 400 presenze nei campionati professionistici, Giorgione porta alla Fidelis un bagaglio importante di esperienza e solidità in mezzo al campo.

