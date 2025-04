FIDAS riunisce a Lecce e Gallipoli donatori da tutta Italia

“Navigando da Nord a Sud, a vele spiegate” è il motto che accompagna il 63° Congresso Nazionale FIDAS, in programma il 25 e 26 aprile 2025 a Lecce, seguito il 27 aprile dalla colorata sfilata per le vie di Gallipoli in occasione della 42° Giornata del Donatore di Sangue FIDAS. L’evento rappresenta un viaggio simbolico che attraversa l’Italia e riunisce le 80 federate FIDAS.

Tre giorni intensi scanditi da incontri, dibattiti, celebrazioni e momenti formativi per rafforzare i legami tra donatori, volontari ed esperti del Sistema Sangue. Un’occasione importante per confrontarsi sulle sfide future e valorizzare il ruolo fondamentale di chi sostiene quotidianamente la cultura della donazione.

Tra i momenti salienti del Congresso, il 26 aprile alle ore 10 si terrà il convegno scientifico “Dalla vena al farmaco”, che vedrà la partecipazione di esperti per analizzare il processo di raccolta del plasma e la produzione di medicinali plasmaderivati in Italia. “Affronteremo il tema del bisogno di plasma come materia prima per garantire ai pazienti farmaci ad alta domanda” ha dichiarato Vincenzo De Angelis, direttore generale del Centro Nazionale Sangue. “Parleremo anche di plasmaferesi produttiva, tutelando la salute del donatore attraverso l’analisi dei dati più recenti.”

A conclusione della giornata, una tavola rotonda riunirà AIFA, CNS, Ministero della Salute, CIVIS, l’industria farmaceutica, le Regioni e le società scientifiche, con l’obiettivo di tracciare strategie comuni per raggiungere l’autosufficienza nazionale di plasma e medicinali plasmaderivati, riducendo la dipendenza dai mercati esteri.

I dati confermano il contributo rilevante della Puglia, che nel 2024 ha registrato 113.676 donatori e un incremento dell’1,3% nella raccolta di plasma rispetto all’anno precedente, raggiungendo l’obiettivo di autosufficienza del 99%. Questo risultato ha portato a una valorizzazione economica pari a circa 20 milioni di euro, il 17% del totale nazionale.

“Il nostro impegno è promuovere una cultura della donazione sempre più consapevole, anche tra chi è già donatore” ha dichiarato Giovanni Musso, presidente FIDAS Nazionale. “Attraverso l’educazione civica vogliamo garantire una fornitura costante e preziosa di sangue e plasma per la salute pubblica.” Musso ha poi sottolineato come il Congresso rappresenti un’occasione scientifica, formativa e celebrativa di alto livello, unendo tutte le Federate FIDAS in un unico grande progetto solidale.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare i 50 anni di storia di FIDAS Leccese. “Questo Congresso ci permette di guardare con orgoglio al nostro passato e con entusiasmo ai traguardi futuri” ha affermato Emanuele Gatto, presidente della FIDAS Leccese. “Ogni goccia di sangue e plasma donati rappresenta una seconda possibilità di vita.”

La manifestazione si concluderà il 27 aprile a Gallipoli, dove migliaia di donatori provenienti da tutta Italia sfileranno per le strade della Città Bella, portando un messaggio di solidarietà e speranza che riafferma il valore del dono come gesto fondamentale per la comunità.

