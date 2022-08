GIOIA DEL COLLE- Dalle 17 alle 20 la sede della sezione di Gioia del Colle ospiterà la raccolta sangue in collaborazione con lo staff del Santissima Annunziata di Taranto. Previsto anche un evento collaterale nell’ambito della manifestazione “Metti in moto il dono”.

Con la determina dirigenziale n. 305 del 25 agosto scorso, la Regione Puglia ha notificato alla Fidas pugliese donatori sangue – Odv e alla Fidas Fpds sezione di Gioia del Colle “l’autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale dell’articolazione organizzativa Fidas sita a Gioia del Colle in via Stella Polare, 1”.

La sede della Fidas Fpds Gioia del Colle è autorizzata a ospitare le raccolte di sangue ed emocomponenti in loco: sarà così la prima (e al momento unica) sede accreditata della Fidas pugliese. Per celebrare l’importante traguardo di un percorso lungo e di un iter burocratico anche complesso, martedì 30 agosto 2022, dalle 17 alle 20, si terrà la prima raccolta nella sede gioiese di via Stella Polare organizzata dalla sezione presieduta da Maria Stea, in collaborazione con lo staff del Santissima Annunziata di Taranto. L’11 settembre si replicherà, nella stessa sede, in collaborazione con lo staff del Policlinico di Bari.

La Fidas pugliese donatori sangue – Odv parteciperà alla donazione di martedì 30 agosto con un evento collaterale che rientra nell’iniziativa nazionale Fidas “Metti in moto il dono”: alle 18 appuntamento presso la sede del Vespa Club di Gioia del Colle, alle 18.30 partenza per raggiungere la sede di via Stella Polare per la raccolta. Al termine della sfilata, i dirigenti Fidas Fpds saluteranno e ringrazieranno i vespisti per la amichevole e cortese partecipazione.