BARI- “Aiutate mia figlia, il fidanzato e altri uomini la fanno prostituire”: con le parole di una madre disperata e preoccupata per l’incolumità della figlia è partita l’attività d’indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Bari, al comando del maggiore Dario Di Iorio, che questa mattina, 5 novembre, hanno arrestato, trasferito in carcere e messo ai domiciliari cinque persone di Bari.

L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari: V.M. 25enne, C.E. 33enne, C.C.A. 22enne e C.N. 39enne dal carcere dovranno rispondere del reato di “induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni di persona tossicodipendente”, mentre D.V., 61enne, ai domiciliari è ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”.

L’inizio delle indagini: la denuncia della mamma per la scomparsa della figlia

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, sono scaturite dalla denuncia di scomparsa presentata, nel mese di novembre del 2020, dalla madre di una studentessa, poco più che ventenne, che ha rappresentato ai carabinieri di temere per l’incolumità della figlia e di essere preoccupata del fatto che la stessa potesse essere stata costretta a prostituirsi da persone poco raccomandabili con cui si accompagnava. Il giorno successivo, però, le ricerche sono state sciolte, perché la figlia si è messa in contatto con la madre, dicendole che andava tutto bene.

Ma quelle parole, di una madre disperata, sono rimaste impresse nei militari dell’Arma che hanno voluto vederci chiaro sulle reali condizioni della giovane. Il segnale d’allarme, che ha confermato i timori della madre, è avvenuto nel mese di dicembre, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari, al comando del tenente colonello Dario Allegretti, alle 6 del mattino, hanno controllato, nei pressi della stazione ferroviaria di Bari, a bordo di un’autovettura in sosta, la ragazza in compagnia di un giovane. Il ragazzo ha riferito di averla incontrata dopo aver risposto a un annuncio di incontri pubblicato su una piattaforma web e, per potersi appartare con lei per un’ora e mezza, di aver pagato la somma di 120 euro a un uomo.

A questo punto, sotto la direzione di questa Procura della Repubblica, sono partite le investigazioni, condotte dai militari del Nucleo Investigativo al comando del maggiore Dario Di Iorio del comando provinciale dei Carabinieri mediante pedinamenti, attività tecniche e raccolta di dichiarazioni testimoniali.

I macabri fatti: l’amore malato, la prostituzione nelle province di Bari, Brindisi e Bat e la gravidanza

Il quadro che è emerso dalle indagini è sconcertante. Infatti, uno degli indagati, V.M., 25enne, approfittando dei sentimenti che la giovane prova nei suoi confronti, l’ha ridotta in uno stato di assoggettamento e, convivendo di fatto con la stessa, l’ha spinta a prostituirsi in varie località delle province Bari, Bat e Brindisi. In particolare, le indagini degli inquirenti hanno potuto documentare il fidanzato avesse pubblicato su una piattaforma web diversi annunci diretti a procacciare clienti alla “propria fidanzata”, con i quali ha preso accordi diretti sulle modalità di tempo, di luogo e per il prezzo della prestazione. Da quanto emerso dall’attività investigativa, il giovane ha gestito personalmente i guadagni derivanti dall’attività di meretricio, che ha sperperato per le proprie esigenze di tossicodipendente, lasciando la ragazza, anch’ella con problemi di droga, priva di sostentamento alimentare, tanto da spingerla a effettuare ulteriori prestazioni per potersi garantire l’acquisto di cibo, inducendola a prostituirsi anche a notte fonda, percependo quale compenso, non solo denaro ma anche dosi sostanza stupefacente a lui necessarie. Tale stato di cose è continuato per mesi, anche quando si è scoperto che la giovane fosse in stato di gravidanza.

Il ruolo degli amici del fidanzato conviventi con la coppia

Altro elemento desolante della vicenda è che a vivere dello sfruttamento della prostituzione della studentessa non era solo il “suo ragazzo”, ma altri due giovani C.E., 33enne e C.C.A. 22enne, anche loro finiti in carcere con la pesante accusa di sfruttamento della prostituzione. Gli stessi, convivendo di fatto con la coppia nel periodo delle indagini, infatti hanno curato gli annunci on line e risposto alle chiamate dei clienti, gestendo in prima persona anche loro i guadagni dell’attività di meretricio, sperperati per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

La figura del proprietario del B&B dove sono avvenuti alcuni incontri

Agli arresti domiciliari, per favoreggiamento della prostituzione, è invece finto D.V., 61enne, gestore e proprietario di fatto di un B&B a Bari, il quale, come è emerso dagli accertamenti dei carabinieri, ha tollerato abitualmente, all’interno della sua struttura ricettiva, la presenza di persone che hanno esercitato la prostituzione, istituendo anche un tariffario ad hoc per l’utilizzo ad ore delle stanze disponibili. Al B&B, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto il sequestro, nella mattina di oggi, i militari dell’Arma hanno apposto i sigilli.

La stessa misura cautelare è stata inoltre notificata in carcere a C.N., 39enne, gravato da numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, il quale avrebbe ceduto a uno degli indagati un quantitativo imprecisato di droga per un corrispettivo di 150 euro. La sua figura emerge allorquando la coppia dovette allontanarsi dalla struttura ricettiva, perché V.M. aveva contratto con lo stesso un debito di droga di 150 euro.

Il coraggio di una madre, le puntuali indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari, i gravi indizi di colpevolezza raccolti dall’Autorità Giudiziaria inquirente hanno permesso al gip del Tribunale di Bari di emettere un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita nella mattina odierna, che ha messo fine a questa brutta vicenda di sfruttamento di una giovane donna.