Caso “fidanzatini di Policoro”, avv. Fiumefreddo: “Luca e Marirosa furono uccisi”

POLICORO – “Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i “fidanzatini di Policoro”, furono uccisi per annegamento o strangolamento”. Queste le affermazioni del legale della famiglia Orioli, l’avvocato Antonino Fiumefreddo, che anche alla luca di nuove prove ha richiesto la riapertura delle indagini a 37 anni dalla morte dei due ventenni avvenuta in una villetta del Comune in Provincia di Matera.

