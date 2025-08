Fibrosi cistica, allarme in Puglia: “Test del sudore solo a Cerignola”

Marco Galante (M5S) denuncia la sospensione al Policlinico di Bari: “Serve subito una soluzione, un solo ospedale nel basta”

Marco Galante, capogruppo del M5S, ha lanciato un appello per la ripresa del test del sudore al Policlinico di Bari, esame fondamentale per diagnosticare la fibrosi cistica. Attualmente, l’unico centro operativo in Puglia risulta essere l’ospedale Tatarella di Cerignola, una situazione che, secondo Galante, rischia di compromettere l’accesso alle cure per numerosi pazienti.

“Il test del sudore è essenziale per confermare la diagnosi di fibrosi cistica – ha spiegato Galante -. Fino a qualche anno fa si poteva effettuare all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ma i macchinari obsoleti ne hanno impedito la prosecuzione. Oggi, l’unica struttura abilitata risulta il laboratorio situato nella palazzina ‘ex pediatria’ del Policlinico e il reparto di pediatria dell’ospedale di Cerignola. Tuttavia, mi è stato riferito che da alcuni mesi il servizio al Policlinico è sospeso”.

La sospensione, ha spiegato il consigliere, sarebbe legata alla necessità di sostituire il dispositivo non più compatibile con i reagenti attualmente disponibili. Il direttore generale Sanguedolce, contattato informalmente, ha assicurato che la gara per l’acquisto del nuovo strumento è in fase avanzata.

“Continuerò a monitorare l’evoluzione della vicenda perché non è accettabile che un test tanto importante sia eseguibile in una sola struttura per tutta la regione. Occorre anche attivarsi affinché il sud della Puglia, attualmente sprovvisto di centri abilitati, venga finalmente dotato di un presidio dove poter effettuare l’esame”, ha concluso Galante.

L’assenza del servizio a Bari, conclude il capogruppo, “potrebbe spingere molti pazienti a rinunciare alla diagnosi, mettendo a rischio la loro salute”.

