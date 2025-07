Fiamme nel Vulture, in volo canadair per spegnere l’incendio

Gli incendi continuano a caratterizzare l’estate in Puglia e Basilicata. Dopo quello che il 9 luglio scorso ha distrutto circa 300 ettari di territorio, questa volta le fiamme stanno interessando la zona del Vulture. L’area è quella che costeggia la strada che collega Palazzo San Gervasio a Banzi. La strada è stata chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Sul posto stanno intervenendo Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali e le forze dell’ordine e sono in volo dei canadair per provare a spegnere l’incendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author