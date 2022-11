Condividi su...

Campi Salentina- Momenti di panico nel paese quando le fiamme di un auto andata a fuoco hanno intaccato una palazzina limitrofa. Le fiamme, sulle cause dell’incendio ci sono ancora indagini in corso, sono diventate sempre più alte, fino ad intaccare il palazzo limitrofo all’auto arrivando al primo piano dell’edificio. Per una questione di sicurezza, è stato necessario evacuare la palazzina per permettere ai vigili del fuori di effettuare le necessarie manovre per spegnere le fiamme

