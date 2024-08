Fiamme all’esterno di un supermercato a Taviano: intervengono i vigili del fuoco

Paura a Taviano nel pomeriggio di domenica 25 agosto. Intorno alle 17, per cause ancora da accettare, il materiale contenuto all’interno di un compattatore ha preso fuoco. Quest’ultimo era situato all’esterno di un supermercato di via Pasubio, a ridosso della parete esterna dell’edificio. Ad accorgersi dell’incendio sono stati i clienti dell’esercizio commerciale, i quali hanno provveduto immediatamente ad allertare i vigili del fuoco.

I caschi rossi, intervenuti dal distaccamento di Gallipoli ed Ugento, hanno domato il rogo, impedendo ulteriori danni. Le fiamme, infatti, hanno annerito il muro esterno del supermercato. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa tre ore.

