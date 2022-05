A Nardò fiamme in un deposito di attrezzi, a Lecce in un’area con del materiape abbandonato.

Il primo intervento per i Vigili del Fuoco è avvenuto poco dopo le 23:00. I caschi rossi del distaccamento di Gallipoli sono intervenuti a Nardò, in via Antonio Galateo, per un incendio che stava interessando un piccolo deposito di attrezzature agricole. Spente le fiamme si è accertato che il deposito era in disuso e prospicente ad un’abitazione anch’essa disabitata. Attualmente sono in fase di accertamento le casue che hanno generato il rogo.



Alle prime ore del giorno, intorno alle 06:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in via Rapolla per un incendio che stava interessando un’area nella quale erano stati ammassati rifiuti vegetale. La coltre di fumo ha allarmato i residenti i quali hanno allertato il 115. Sul posto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando la propagazione nell’aria dei fumi della combustione. Al momento sono in fase di accertamento la proprietà del terreno e le cause che hanno generato l’incendio.