Fiamme a Marina di Lesina: incendio in un cantiere, nube nera visibile

MARINA DI LESINA (FG) – Fiamme a Marina di Lesina: incendio in un cantiere, nube nera Paura a Marina di Lesina, in provincia di Foggia, dove nel pomeriggio di oggi un violento incendio è divampato all’interno di un cantiere nei pressi della zona turistica. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite da un’area di sterpaglie adiacente alla struttura, propagandosi rapidamente a causa del caldo e del vento.

Una colonna di fumo denso e scuro si è alzata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. La nube ha attirato l’attenzione sia dei residenti che dei numerosi turisti presenti nella zona di Follaro, provocando momenti di forte apprensione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, che hanno lavorato con grande impegno per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si registrano feriti, ma i danni materiali sono in corso di valutazione.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, ma l’ipotesi più accreditata resta quella accidentale legata alla presenza di vegetazione secca. L’episodio riaccende l’attenzione sull’elevato rischio incendi nelle aree costiere durante l’estate, specie in presenza di sterpaglie e incuria.

